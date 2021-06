Sommervergnügen lässt auf sich warten: Der Wasserspielplatz am Eck liegt noch trocken da

Bei den sommerlichen Temperaturen gibt es am Wasserspielplatz am Deutschen Eck viele enttäuschte Gesichter. Denn noch ist hier ein Trockenspielplatz, aus den Düsen sprudelt kein Wasser. Das soll sich aber ändern, so die Stadt auf Anfrage der RZ: „Der Wasserspielplatz wird jetzt technisch in Gang gebracht. Wann er eröffnet wird, geben wir rechtzeitig bekannt.“ Noch müssen die Anlagen desinfiziert werden, das muss eine Fachfirma machen, und davon gibt es nicht allzu viele, sagt Heiko Breitbarth von der Pressestelle. Denn an die Wassergüte auf dem Spielplatz werden hohe Anforderungen gestellt.