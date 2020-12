Koblenz

Seit Mitte März, seitdem Corona-bedingt abrupt die Schulen geschlossen wurden, haben die Schüler kaum regulären Unterricht gehabt. Um den Mädchen und Jungen die Chance zu geben, entstandene Lücken vor allem in Deutsch und Mathe zumindest teilweise wieder zu füllen, hat Rheinland-Pfalz die Sommerschule ins Leben gerufen, die auch in Koblenz startet. Wie das hier genau abläuft und wer es in Anspruch nehmen kann, erklärt Christina Massion-Schmidt vom Schulverwaltungsamt im Gespräch mit der RZ.