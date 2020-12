Koblenz

Des einen Freud ist des anderen Leid: So lässt sich das Wochenende in der Alt- und Innenstadt zusammenfassen. Hunderte verbrachten den lauen Samstagabend in den Straßen und auf den Plätzen von Koblenz, saßen unter freiem Himmel in Restaurants und Bars, tummelten sich auf dem Münzplatz, dem Plan, am Deutschen Eck und auf den Rheintreppen am Schloss.