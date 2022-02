Investoren und Projektentwickler treiben die großen Hotelprojekte in Koblenz weiter voran. Ungeachtet dessen, dass durch die Corona-Pandemie viele Dienstreisen, Tagungen und Hotelübernachtungen gestrichen wurden und derzeit niemand so recht weiß, ob Firmen in der Nach-Corona-Zeit wieder eine Trendwende vollziehen.