Plus Koblenz So sollen die Seilbahn-Stationen in Koblenz aussehen: Auf der Festung kann man sich selbst ein Bild machen Von Wolfgang Lucke i Die Entwürfe für die beiden Seilbahnstationen sind in der Langen Linie auf der Festung zu besichtigen. Bis Sonntag, 27. Oktober, sind die Skizzen und Entwürfe während der normalen Öffnungszeiten der Festung zu sehen. Foto: Wolfgang Lucke So unterschiedlich, wie das Umfeld von Festung und Kastorkirche ist, so unterschiedlich sollen auch Berg- und Talstation der Seilbahn gestaltet werden. Die Entwürfe sind in einer Ausstellung zu sehen. Lesezeit: 3 Minuten

Im Vorfeld der Buga 2029 hat die Diskussion um die Seilbahn zur Festung Ehrenbreitstein wieder an Fahrt aufgenommen: Die Unesco meldete – nicht zum ersten Mal – Bedenken unter anderem wegen der optischen Gestaltung der Talstation an. Mit einem Architektenwettbewerb haben die Verantwortlichen in der Region die Herausforderung angenommen. Am ...