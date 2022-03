Die Polizei hat die Medien am frühen Montagmorgen über einen mysteriösen Blitzeinschlag in Kesselheim informiert. Ein Anruf bei Ortsvorsteher Herbert Dott und die Einschätzung: „Dabei kann es sich wohl nur um einen verfrühten Aprilscherz handeln“, sagt dieser und lacht. Aber was genau ist eigentlich geschehen?