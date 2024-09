Sitzung des Gemeinderates: Neue Beigeordnete für Löf und Kattenes gewählt

Christian Weber (links), Andreas Schrader (2. von links) und Christian Schmitt (rechts) wurden in der konstituierenden Sitzung des Löfer Gemeinderats einstimmig zu Ortsbeigeordneten gewählt.

Während Weber und Schrader in ihre zweite Amtszeit gehen, betritt Schmitt Neuland. Er tritt die Nachfolge von Elmar Leyendecker an, der aber weiterhin im Gemeinderat mitarbeitet. Der Löfer Ortsbürgermeister Johannes Liesenfeld (2. von rechts) verabschiedete Leyendecker als Beigeordneten und die ausgeschiedenen Ratsmitglieder Andreas Etzkorn, Gertrud Sommer und Andreas Haupt und dankte ihnen sehr für ihr teils jahrzehntelanges kommunalpolitisches Engagement in der Moselgemeinde.