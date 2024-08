Plus Winningen Siegerwein der August-Horch-Edition: Riesling aus dem Winninger Uhlen holt den Titel Von Erwin Siebenborn i Bürgermeister Achim Reick (5. von links) gratuliert im Kreis der Jury Winzer Florian Kröber (7. von rechts) zum Gewinn der August-Horch-Edition. Foto: Erwin Siebenborn Der 25. Siegerwein der August-Horch-Edition stammt aus dem Weingut Rüdiger Kröber und wurde in der Winninger Premiumlage Uhlen gelesen. Eine Jury aus Weinfreunden und Experten hat nun in der Vinothek im Winninger Spital bei einer verdeckten Probe den 2023 geernteten und trocken ausgebauten Riesling als würdigen Gewinner der begehrten Auszeichnung gekürt. Lesezeit: 1 Minute

In jedem Jahr widmet die Gemeinde Winningen dem genialen Autokonstrukteur August Horch eine besondere Wein-Edition. Damit soll an die technischen Meisterleistungen des Winninger Ehrenbürgers erinnert und zugleich die hohe Qualität der in steilen Terrassenlagen produzierten Erzeugnisse der Winzerschaft gewürdigt werden. Hoher Anspruch und optimale Leistung standen und stehen hier wie ...