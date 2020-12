Koblenz

Um zu überleben und Interessierte bei der Stange zu halten, gehen kulturelle Institutionen in die Offensive. Institutionen wie beispielsweise das Landesbibliothekszentrum (LBZ), das mit seiner Ausstellung anlässlich des 50. Todestages des 1885 in Koblenz geborenen Schriftstellers Fritz von Unruh, der am 28. November 1970 auf dem Familiengut Oranienhof in Diez starb, an die Fenster und ins Internet geht.