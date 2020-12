Koblenz/Mülheim-Kärlich

Doppelschlag gegen die Drogenhändlerszene: Am Dienstagabend hat es in Koblenz und in Mülheim-Kärlich je einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Das hat Thorsten Kahl, Pressesprecher der Koblenzer Staatsanwaltschaft, auf RZ-Anfrage bestätigt. Demnach waren an den Einsätzen auch Elitepolizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) beteiligt.