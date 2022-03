Zwei Corona-Jahre haben die Seilbahn gebeutelt, aber das ist ja allen Unternehmen in der Veranstaltungs- und Tourismusbranche so gegangen, sagt Geschäftsführer Eugen Nigsch. Nach einer kurzen Winterpause, in der Überprüfungs- und Wartungsarbeiten vorgenommen wurden, fahren die Gondeln im Moment schon wieder an den Wochenenden, ab dem 1. April wieder täglich für mindestens sieben Monate. Der Seilbahn-Chef blickt im Interview mit der RZ zurück und nach vorn.