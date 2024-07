Plus Koblenz

Sie retteten der kleinen Amira das Leben: Polizei und Stadt Koblenz würdigen Einsatz von Badegästen

i Retteten Hassan Kassabs Tochter Amira das Leben (von links): Daniel Mrakic, Urs Hasselwander und Elena Reikowski (rechts). Foto: Matthias Kolk

Es war kein normaler Freibadbesuch, für keinen von ihnen: Elena Reikowski, Daniel Mrakic und Urs Hasselwander wollten am 24. Juni im Schwimmbad auf dem Oberwerth in Koblenz eigentlich nur ein bisschen freie Zeit verbringen, als sie plötzlich um Leben und Tod kämpften. Aber nicht um ihr eigenes, sondern um das der vierjährigen Amira. Mit vereinten Kräften bewahrten sie das Mädchen vor dem Ertrinken. Dafür wurden sie am Mittwoch gewürdigt.