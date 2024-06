Sie ist aus Urbar: 2000. Mitglied im Verein Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein

Brigitte Pauly aus Urbar ist das 2000. Mitglied im Verein Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein und Landesmuseum Koblenz. Vereinsvorsitzender Hans-Ulrich-Stelter (links) und Schatzmeister Manfred Beltermann überreichten ihr einen Blumenstrauß und einen Präsentkorb mit Wein aus dem Museumswingert in Winningen, den Vereinsmitglieder selbst bewirtschaften.

Anzeige

Brigitte Pauly erzählt, dass ihr Mann (nun das 2001. Mitglied) frühmorgens mit dem Hund auf der Festung spazieren geht und dabei von anderen Frühaufstehern auf eine Mitgliedschaft angesprochen wurde. Sie selbst sei in Ehrenbreitstein aufgewachsen und als Schülerin regelmäßig über den inzwischen gesperrten Tunnel-Fußweg zur Festung hinauf auf den Sportplatz gerannt.

Festungsgelände als „Naherholungsgebiet“

Jetzt sei das Festungsgelände ihr Naherholungsgebiet. Künftig will sie an den Stammtischen des Vereins teilnehmen und das Angebot der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) in der Festung und im Museumnutzen. red Foto: Barbara Harnischfeger/Förderverein