Koblenz

Auf Höhe des Busbahnhofs am Löhr-Center überqueren regelmäßig Fußgänger die Hohenfelder Straße – was sie nicht tun sollten, weil es extrem gefährlich ist für sie, Auto- und Radfahrer. Die Stadt will diese brenzlige Lage entschärfen und an der Stelle zwei Querungshilfen über die 13 Meter breite Fahrbahn mit Fußgängerinseln errichten.