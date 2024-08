Sexuelle Identität ist im Kurioos in Koblenz egal: Wirt der queeren Bar im Interview

Dass es den Christopher Street Day noch immer braucht, darin sind sich die meisten Menschen, die schwul, lesbisch, bi-, pan-, a- oder transsexuell sind, einig. Am Freitag geht es in Koblenz los.

Drei Tage lang gibt es ab diesem Freitag in Koblenz ein Bühnen- und Infoprogramm mit Party rund um die Liebfrauenkirche. Dazu gehört auch ein Demonstrationszug durch die Stadt, der am Samstag, 17. August, stattfindet. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Pegelhaus, um 15 Uhr startet der Tross. Der Zug endet unmittelbar mit der Überleitung zum Programm an der Liebfrauenkirche.

Das Motto der Demo ist in diesem Jahr „Ganz – Koblenz – liebt die bunte Fee.“ Mitorganisator Oliver Antpöhler-Zwiernik, alter und neuer Linke-Fraktionschef im Koblenzer Stadtrat, erklärt: „Dies ist eine Anspielung auf den in ganz Deutschland mit den jeweiligen Städten verwendeten Demospruch: „Ganz – Koblenz – hasstdie AfD!“

Damit wollen die Organisatoren und Teilnehmerinnen öffentlich für die Rechte aller queeren Menschen auf die Straße gehen und sich in der Stadt zeigen. „Dies soll als Positiv-Empowerment für alle queeren Menschen trotz der Erstarkung faschistischer Kräfte verstanden werden“, betont Zwiernik. Es sei wichtig, gerade jetzt einmal mehr, bunt und laut zu sein. „Wir stehen für eine gleichberechtigte und offene Gesellschaft, ohne Diskriminierungen.“ Mehr als 15 Fußgruppen und mehrere Wagen haben sich angemeldet. „Wir freuen uns sehr auf eine große, laute und gemeinsame CSD-Demo.“

Zum Programm an der Liebfrauenkirche teilt Mitplaner Marcel Witt mit: „Es gibt eine Hauptbühne mit Programm, und eine DJ-Bühne. Freitag und Samstag sind die Haupttage mit Bühnenprogramm, Redner:innen, Gesprächsformaten und Politiker:innen.“ Am Freitag gibt es von 18 bis 22 Uhr Programm, DJ-Musik bis 24 Uhr. Am Samstag läuft das Programm von 16 bis 22 Uhr, DJ-Programm bis 24 Uhr. Am Sonntag gibt es ab 14 Uhr ein „Get together“ mit dem Kurioos. Bingo-Open-Air und Karaoke-Open-Air.