Koblenz

Am Staatlichen Koblenz-Kolleg sind die Dinge in Bewegung geraten: Nachdem schon seit Monaten gegen eine Lehrkraft wegen Sexismus- und Mobbingvorwürfen ermittelt wird, steht seit Mittwoch fest: Der Mann wird zumindest für die Dauer des laufenden Disziplinarverfahrens nicht mehr an der Bildungseinrichtung arbeiten.