Koblenz/Mülheim-Kärlich

Die Durchsuchungen in Koblenz in der Shishabar Zweite Heimat und im Istanbul-Grill haben im Juli für Schlagzeilen gesorgt. Nach wie vor sitzen alle damals inhaftierten Männer in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Untersuchungshaft wird üblicherweise angeordnet, wenn Flucht- oder Verdunklungsgefahr bei laufenden Ermittlungen bestehen.