Koblenz

In vielen Berufen sind Frauen unterrepräsentiert, gerade in Technik und Naturwissenschaften, vielen Handwerksberufen und IT. Damit sich das einmal ändert, gibt es seit 2001 den Girls' Day, einen bundesweiten Aktionstag mit Tausenden Veranstaltungen, an dem Schülerinnen in Unternehmen, Hochschulen und anderen Einrichtungen mehr über verschiedene Berufe erfahren können. Aber: Was ist eigentlich mit den Jungs?