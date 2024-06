Plus Oberfell Seit über 70 Jahren als Sänger aktiv: MGV Oberfell ist mehr als ein Stück Heimat Von Erwin Siebenborn i Frido Rath (links) und Horst Braunschädel sind seit mehr als 70 Jahren im Oberfeller Männerchor aktiv. Sie wollen die intakte Gemeinschaft auch heute nicht missen. Auch ein Glas vom guten Moselwein gehört für sie dazu. Foto: Erwin Siebenborn Singen gehört für Horst Braunschädel (90) und Frido Rath (88) wie die Luft zum Atmen oder die Mosel zu Oberfell. Für die beiden aktiven Sänger des Männergesangvereins Moselgruß 1920 ist der gemeinsame Gesang Lebenselixier und Leidenschaft, denn: Singen weckt Glückshormone, fördert die Gemeinschaft und wirkt sich positiv aus auf Körper und Geist. Die beiden Jubilare lassen an diesen Thesen keinen Zweifel. Lesezeit: 2 Minuten

Beide Sänger traten Anfang der 1950er-Jahre als Jugendliche in den Chor ein. Nach Kriegswirren und schlechten Zeiten wollte man sich endlich wieder an den schönen Zeiten des Lebens erfreuen. Das Wirtschaftswunder steckte noch in den Kinderschuhen, aber das Vereinswesen blühte bereits auf. Die Freizeit in einer intakten Gemeinschaft zu nutzen, ...