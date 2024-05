Johann Schranz, Heini Langen, Johannes Günther, Fritz-Martin Bär und Marko Süsterhenn stehen am Samstag, 11. Mai, vor der Pauluskapelle bei Burgen, für sie steht an dem Tag noch das traditionelle Mailäuten an. Das Gotteshaus wird seit Jahren von dem Kuratorium gehegt und gepflegt. Foto: Jens Weber