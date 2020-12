Schwerer Unfall bei Bendorf: B 42 war für Bergungsmaßnahmen eine Stunde gesperrt

Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 12:34 Uhr

Bei einem Unfall auf der B 42 am Mittwochvormittag wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Bundesstraße musste für die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Neuwied rund eine Stunde gesperrt werden.

Gegen 10.22 Uhr war ein 83-Jähriger mit seinem Skoda auf der B 42 unterwegs. Als er einen Rückstau vor ihm zu spät erkannte, versuchte er dem Wagen vor ihm nach rechts auszuweichen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über die Leitplanke in die Böschung, wo der Skoda auf der Seite zum Liegen kam. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer aus dem Auto befreit werden. Seine 78-jährige Beifahrerin wurde von der Feuerwehr Bendorf aus dem PKW geborgen und mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Der Fahrer wurde ebenfalls mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die B 42 war für die Rettungs- und Bergemaßnahmen für die Dauer von einer Stunde in Fahrtrichtung Neuwied komplett gesperrt.