Schwan löst Feuerwehreinsatz in Kobern-Gondorf aus: Besucher möchte Gemeinde wohl weiter erkunden Von Stefanie Braun Ein einzelner Schwan hatte es sich in der Moselgemeinde Kobern-Gondorf wohl zu gemütlich gemacht: Auch nachdem das Hochwasser nun größtenteils den Rückzug angetreten hatte, wollte das Tier sein neues Territorium erst mal nicht verlassen. Dies rief die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan.

Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurde die freiwillige Feuerwehr Kobern-Gondorf am frühen Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, gerufen. Grund war ein Schwan, der die Moselgemeinde während des Hochwassers am Pfingstwochenende zu seinem neuen Gebiet erklärt hatte. Während der Überschwemmung war er immer wieder in der Nähe des Marktplatzes herumgeschwommen. Nur gefiel ihm ...