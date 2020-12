Schutz aller Aktiven auf und an der Strecke geht vor: Koblenz läuft erst 2021 wieder Sparkassen-Marathon

Archivierter Artikel vom 17.06.2020, 09:12 Uhr

Gut drei Monate vor dem geplanten Termin haben Veranstalterverein und Stadt Koblenz diese Entscheidung sehr schweren Herzens getroffen. „Auch wenn sich aktuell viele Lebensbereiche wieder öffnen, Sport unter freiem Himmel möglich ist, so wird nach Einschätzung aller verantwortlichen Stellen in Rheinland-Pfalz im September 2020 das Verbot für Wettbewerbe in unserer Größenordnung noch Bestand haben“, erklärt der Vorsitzende des Veranstaltervereins, Bernhard Scharpey.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: Selbst wenn sich bei sehr günstiger pandemischer Entwicklung die Lage noch ändern würde, wäre das Event gemäß den konzeptionellen Empfehlungen des Deutschen Leichtathletik-Verbands vom 4. Juni nur mit begrenzter Teilnehmerzahl und sehr hohen Auflagen möglich: Temperaturmessung, Gesundheitsbefragung, strikten Abstandsregeln, Maskenpflicht in der Aufstellung und Startphase, hohen Hygieneauflagen, keine Nutzung von Duschen und Umkleiden, ohne Zuschauer auf der Tribüne. Auch das Rahmen- und Streckenprogramm könnte nur sehr eingeschränkt stattfinden. „So macht eine Laufveranstaltung aber keinen Spaß. Und so können wir Koblenz nicht präsentieren, wie wir das möchten“, betont Scharpey.

Um den Teilnehmern, Helfern, Ordnungskräften, Sponsoren und Partnern Planungssicherheit zu geben, wurde die Entscheidung bewusst noch vor den Sommerferien in Absprache mit dem Sport- und Bäderamt und dem Schirmherrn, Oberbürgermeister David Langner, getroffen. Ihm als Läufer und quasi „Erster Gastgeber der Stadt“ blutet dabei genauso das Herz. Aus allen 16 Bundesländern und den Nachbarstaaten hatten sich schon Läufer für den Citymarathon ums Deutsche Eck angemeldet. Doch die Gesundheit und der Schutz aller Aktiven auf und an der Laufstrecke geht vor.

Alle gemeldeten Teilnehmer werden per E-Mail in den nächsten Tagen kontaktiert. Sie können entweder ihren Startplatz kostenfrei auf das nächste Jahr übertragen oder die volle Erstattung des Startgeldes auswählen. Unter allen, die sich für den Übertrag entscheiden und damit jetzt schon den Citymarathon ums Deutsche Eck stärken, verlost der Veranstalterverein im Herbst 21 Promotionshirts mit dem neuen Termin. Dies wird voraussichtlich der 12. September 2021 sein.