Was eine gute Nachricht für alle Familien ist, könnte für einige Grundschulen in der Region zur großen Herausforderung werden. Am 10. September dieses Jahres stimmte der Bundesrat einem Gesetz zu, das ab August 2026 die schrittweise Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in den ersten vier Schuljahren vorsieht.