Koblenz

In dieser Woche beginnt nach den Osterferien wieder die Schule – allerdings immer noch ohne Unterricht in selbiger. Bereits seit mehreren Wochen findet dieser nicht mehr wie gewohnt in der Schule statt, sondern online. Das ist nicht nur für viele Lehrer und Schüler neu, sondern führt auch zu anderen Lehrmethoden. Doch wie gut funktioniert das? Eignet sich diese Form des Lernens auch für die Zukunft? Ein Schüler des Gymnasiums auf der Karthause berichtet über seine Erfahrungen.