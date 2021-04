Gut 80 Teilnehmer hat die Kreistagssitzung am Montagnachmittag. Einige von ihnen sind auf briefmarkengroßen Videos auf dem Bildschirm zu sehen, andere sind nur in der Liste der Teilnehmer auszumachen. Der Kreistag tagt online aus den Arbeitszimmern und Büros seiner Mitglieder. Das Internet macht es möglich – Internet und Endgerät sind folglich aber auch nötig, um zu Pandemiezeiten Politik zu machen. Ganz ähnlich ist die Situation an Schulen.