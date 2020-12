Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 17:39 Uhr

Koblenz

Schreck am Morgen: Tiefflieger donnern über Koblenz hinweg

In den 70er- und 80er-Jahren hatte man sich schon fast an sie gewöhnt: Tiefflieger. Seit geraumer Zeit donnern kaum noch Militärjets in gefühlt greifbarer Höhe durch das Rheintal. Am Dienstagmorgen hat es aber dann doch noch einmal so richtig gekracht. Nach Angaben des Luftfahrtamtes der Bundeswehr handelte es sich um zwei Eurofighter der Truppe im Routineflugbetrieb. Der Flugweg ging in einem Bogen von Osten kommend in Richtung Süden. Beide flogen in mindestens 735 Meter Höhe mit einer Geschwindigkeit 782 km/h.