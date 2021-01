Koblenz/Lahnstein

Erneut haben sich Vodafonekunden an unsere Zeitung gewandt, weil sie Störungen beim Fernsehen oder der Internetnutzung haben. Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt eine Vodafonesprecherin mit: „Seit dem 23. Januar sind 414 Kunden im Vodafone-Kabelnetz in Koblenz, darunter Kunden in der Straße Horchheimer Höhe oder Im Baumgarten, von einer sogenannten Rückwegstörung betroffen.“