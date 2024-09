Schock für Koblenzer Lebensretter der DLRG: Die Hallenbadmiete kostet nun das Fünffache

Schwimmlehrer Achim Heftrich (vorn) von der Schwimmschule Frankfurt leitet einen Schwimmkurs im Rahmen der Aktion «Seepferdchen – Frankfurt lernt Schwimmen» im Hallenbad der Carl-Schurz-Schule. Mit der Aktion bekommen in diesen Sommerferien rund hundert Kinder Schwimmunterricht. Insgesamt wurden in diesen Sommerferien 15 zweiwöchige Kurse in drei verschiedenen Bädern angeboten. (zu dpa „Frankfurter Kinder bekommen Schwimmunterricht in den Ferien“) +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Arne Dedert/picture alliance/dpa