Während der diversen Corona-Lockdowns sind auch Tausende Koblenzer Schüler – besser oder schlechter – zu Hause unterrichtet worden. Grundvoraussetzung dafür ist eine stabile und möglichst schnelle Internetverbindung in den einzelnen Stadtteilen, in den Haushalten sowie in den Schulen. Was die städtischen Schulen angeht, kann die Politik Einfluss nehmen.