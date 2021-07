Schnelle Hilfe per Knopfdruck: Notrufsäulen jetzt auch in Winningen und Kobern-Gondorf

Bei einer offiziellen Präsentation sind kürzlich zwei neue Notrufsäulen an der Untermosel von dem Vorsitzenden der DLRG Untermosel, Michael Fischer, vorgestellt und in Betrieb genommen worden. Die Melder sind Teil eines gemeinsamen Projekts der Björn-Steiger-Stiftung und der DLRG. Ziel der Initiative ist es, eine schnelle Notfallhilfe an Stränden und Badeseen zu gewährleisten, auch wenn das Handy nicht griffbereit oder einsatzfähig ist. In Rheinland-Pfalz sind zunächst 50 Notrufsäulen vorgesehen, 16 sind bereits aufgestellt und befinden sich in Betrieb. Die Standorte der Nummern 12 und 13 wurden von Bruno Seibeld, Bürgermeister der VG Rhein-Mosel, und der DLRG ausgewählt und befinden sich in Winningen am Freibad mit Blick auf die Mosel und „Am Kalkofen“ in Kobern-Gondorf. In einer blitzschnell anberaumten Aktion half Michael Pohl, die Grundlage der Säulen, die Hülsen, zu setzen und einzuzementieren.