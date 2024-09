Plus Koblenz

Schnäppchenjäger am Deutschen Eck: Flohmarkt lockt mit mehr als 600 Ständen

i Erinnert an ein Wimmelbild: Reger Betrieb herrscht am Samstag beim ersten städtischen Flohmarkt dieses Jahres in den Rheinanlagen und im Bereich hinter dem Deutschen Eck . Das ist kein Wunder, schließlich bescherte Petrus den Besuchern wie den Standbetreibern schönstes Frühlingswetter. Foto: Winfried Scholz

An mehr als 600 Ständen feilschen Trödler um das beste Schnäppchen: Der Koblenzer Flohmarkt am Deutschen Eck geht in die zweite Auflage in diesem Jahr. Am Samstag, 7. September, öffnen die Verkaufsstände auf den Wiesen hinter dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal entlang des Konrad-Adenauer-Ufers schon um 8 Uhr. Auch wieder mit dabei ist der Flöhchenmarkt für Kinder. Die wichtigsten Infos zum Flohmarkt am Samstag auf einen Blic.