Schlüsselübergabe: Sparkasse in Kobern-Gondorf hat neuen Filialleiter

Schlüsselübergabe am Tatzelwurmbrunnen: Die Sparkassenfiliale in Kobern-Gondorf hat einen neuen Leiter.

Die Filialleitung am Sparkassen-Standort in Kobern-Gondorf hat kürzlich gewechselt: Peter Hammes übergibt nach sechs Jahren die führende Position an Patrick Zillich und vor dem Tatzelwurmbrunnen symbolisch den Schlüssel an seinen Nachfolger.

Hammes, seit seiner Ausbildung 1991 bei der Sparkasse Koblenz tätig, hatte seit 2018 die leitende Funktion in Kobern-Gondorf inne. Er übernimmt künftig eine Position in der Hauptstelle in Koblenz, teilt das Kreditunternehmen mit. Sein Nachfolger Patrick Zillich, der 2005 seine Ausbildung bei der Sparkasse Koblenz begonnen hat, war zuvor 16 Jahre lang als Berater in der Geschäftsstelle in Lützel tätig.