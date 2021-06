Schließfächer laufen voll

Ein Trend, der allenthalben von regionalen Banken zu hören ist: Schließfächer werden zur Mangelware. Caroline Hensiek, Pressesprecherin der Voba, sagt dazu: „Wir halten in unseren Geschäftsstellen Schließfächer in den unterschiedlichsten Größen vor. Sie sind in allen Filialen gut belegt.“ Es gebe aber noch freie Kapazitäten.