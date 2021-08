Koblenz

Schlägerei in der Koblenzer Altstadt: Polizei erteilt Platzverweise

Nach der Wiederöffnung von Kneipen, Bars und sonstigen Lokalitäten nach den Corona-bedingten Schließungen können auch wieder vermehrt Personen festgestellt werden, die beim Feiern über die Stränge schlagen, heißt es im Polizeibericht. So kam es am späten Freitagabend in der Koblenzer Altstadt zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Nach einem anfänglichen verbalen Streit kam es zu einem Schlagabtausch.