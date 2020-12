Koblenz

Doppelte Ortskennzeichnungen und Pfeile, die ins Nirgendwo führen: An der Kurt-Schumacher-Brücke im Stadtteil Metternich haben in den vergangenen Wochen gleich mehrere Verkehrsschilder für verwirrte Blicke gesorgt. Unter anderem bei Michael Jarmusch, als er bei einer Fahrradtour daran vorbeikam. Jarmusch sagt: „Mich beeindruckt der aus Bürgersicht komplett sinnfreie Schilderwahnsinn beidseits der Kurt-Schumacher-Brücke.“ Doch was steckt dahinter?