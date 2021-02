Scheitel erreicht: Frost sorgt für sinkende Pegel

Mit 7,30 Meter hat der Rhein am Sonntagmorgen in Koblenz seinen Scheitelpunkt erreicht. Danach stagnierten zunächst die Fluten, bevor sie im Laufe des Nachmittags sogar leicht fielen. Für Montag prognostiziert das Hochwassermeldezentrum des Landes für Koblenz einen Pegel zwischen 7,30 und 7 Metern, für Dienstag zwischen 7 und 6,45 Meter. Wer am Sonntagmorgen indes am Ufer entlang spazierte, der konnte feststellen, dass Rhein und Mosel sich Gebiete erobert hatten, die während der Woche lang vom Hochwasser verschont geblieben waren. So gehörte auch der Wasserspielplatz am Deutschen Eck zu Neptuns Reich, und auch die Füße des Baukrans auf der Staustufe überspülten weiterhin die Wellen der Mosel. Und ein Spaziergang in den Rheinanlagen war nur noch zwischen dem Pegelhaus und dem Weindorf möglich. Mit Blick auf die Wetterprognose der kommenden Woche dürfte sich die Situation indes weiter entspannen. Es ist Dauerfrost gemeldet bei nur noch sporadischen Niederschlägen.