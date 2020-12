Vallendar

Weitere Corona-Fälle in der BDH-Klinik in Vallendar: Am 19. Oktober hatte das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass insgesamt 23 Personen − zwölf Patienten und elf Mitarbeiter − positiv auf das Coronavirus getestet wurden (wir berichteten). Im Kreisausschuss, der am Montag tagte, wurde nun bekannt, dass es neue Infektionen in der Klinik gibt. Insgesamt 37 Personen haben sich mit dem Coronavirus infiziert.