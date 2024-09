Plus Koblenz

Schängelmarkt in Koblenz: So laufen die Vorbereitungen auf das große Stadtfest

i Stephan Schunk (rechts) und Sarah Reuther (stehend) sind am Donnerstag in der Koblenzer Schlossstraße damit beschäftigt, die Marktstände des Kunsthandwerkermarktes abzumessen, der am Freitag offiziell eröffnet. Foto: Matthias Kolk

Dass der Herbst nahe ist, kündigt nicht nur das kühle Wetter an: Der Schängelmarkt in Koblenz sorgt Jahr für Jahr dafür, dass dem ein oder anderen der Abschied vom Sommer gar nicht so schwerfällt. Von Freitag bis Sonntag (13. bis 15. September) steht in der Alt- und Innenstadt ein ereignisreiches Wochenende bevor. Die Vorbereitungen für das Stadtfest laufen am Donnerstag auf Hochtouren. Worauf sich Besucher des 48. Schängelmarkts freuen können.