Plus Koblenz

Schängelmarkt in Koblenz: Musikacts, Feste und Ausstellungen am Wochenende

i An allen drei Tagen können sich Besucher des Koblenzer Schängelmarkts ab diesen Freitag über viele musikalische Hits freuen. Foto: Peter Meuer

Drei Tage Stadtfest mit Musik und Unterhaltung, Kunsthandwerkermarkt, Burgunderfest und Autoschauen in der Koblenzer Innenstadt: Der Koblenzer Schängelmarkt steht am Wochenende an und erwartet wieder viele Tausend Besucher in der Stadt. Oberbürgermeister David Langner wird den Markt an diesem Freitag, 13. September, um 18 Uhr auf der großen Bühne auf dem Platz Am Plan offiziell mit dem traditionellen Fassanstich eröffnen. Was folgt, sind drei Tage voller Programm.