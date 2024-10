Plus Rhens Schäfer und Lidl feiern Eröffnung in Rhens: Stadtrand wird zum neuen Nahversorgungszentrum Von Kim Fauss i In Rhens entsteht ein neues Nahversorgungszentrum Foto: Kim Fauss Das Einkaufsgebiet am Ortsrand von Rhens floriert. Zeitgleich zur Wiedereröffnung der Lidl-Filiale nimmt auch die neue Schäfer Bäckerei den Betrieb auf. Welche Bedeutung diese Entwicklung für die Stadt hat, erfährt die RZ im Gespräch mit dem Rhenser Bürgermeister und den Vertretern der Geschäfte rund um die neueste Firmen-Ergänzung. Lesezeit: 3 Minuten

Zwischen Rhens und Brey ist in den vergangenen Jahren ein neues Nahversorgungszentrum entstanden. Neben Aldi, Höfer, Netto, Paketshops und Co. hat dort nun auch die Firma Schäfer eine Bäckerei in Betrieb genommen - zeitgleich mit der Wiedereröffnung der renovierten Lidl-Filale. Zu dieser doppelten Eröffnung am Montag, 30. September, setzten sich ...