Koblenz

Ab kommenden Montag bis voraussichtlich Dienstag, 5. Mai, wird das Teilstück der Hohenzollernstraße zwischen Anschützstraße und der Einmündung zur Mainzer Straße am Schützenhof voll gesperrt. Am Hauptkanal sind Sanierungsarbeiten nötig. Da der Kanal sehr tief liegt, muss mit einem großen Bagger gearbeitet werden. Deshalb ist die Vollsperrung zwingend nötig, so die Stadt.