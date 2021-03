Bei einem SPD-Ortstermin an der Sportstätte Schmitzers Wiese in Koblenz hat der rheinland-pfälzische Sport- und Innenminister Roger Lewentz jetzt mitgeteilt, dass er optimistisch ist, was die weitere finanzielle Förderung des Landes bei den dringend notwendigen Arbeiten an der Bezirkssportanlage angeht.