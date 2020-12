Winningen

Das Museum in Winningen zeigt so einiges: Ortsgeschichte, Weinbau, und auch Leben des berühmten Winninger Sohnes August Horch. Das denkmalgeschützte Gebäude selbst hat als ehemalige Schule bereits Museumscharakter, doch um das Haus steht es nicht besonders gut: Fenster und Dach müssten dringend saniert und eine Heizung sogar erst installiert werden. Nach langem Beraten hat sich der Ortsgemeinderat in diesem Jahr nun für die sogenannte „kleine Lösung“(siehe Info) entschieden. Höchste Zeit, denn der Winter naht.