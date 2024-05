Plus Koblenz

Saharastaub, Temperatursturz, Frostschäden: So war das Wetter im April in Koblenz

i Ein Auto ist in der Innenstadt von rötlichem Staub bedeckt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/picture alliance/dpa

Der April hat in Koblenz auch dieses Jahr wieder gezeigt, was in diesem Übergangsmonat vom Winter zum Sommer alles möglich ist. Nach normalem Start in den Monat setzte sich rasch sehr milde Luft durch. Dabei stiegen die Temperaturen an einigen Tagen auf Werte um 25 Grad. Da die Luft aus nordafrikanischen Gefilden kam, war auch Saharastaub dabei, was zeitweise für viele Wolken sorgte.