RZ-Speeddating in der Seilbahn: Erlebt Koblenz 2029 sein zweites Buga-Märchen?

i Geht es für Koblenz touristisch weiter aufwärts und erlebt die Stadt 2029 ihr zweites Buga-Märchen? Das haben wir Politikerinnen und Politiker gefragt, die für den Stadtrat kandidieren. Foto: Sascha Ditscher (Archiv)

Vor mehr als einem Jahrzehnt erlebte Koblenz sein ganz eigenes Sommermärchen: die Bundesgartenschau. Sie brachte der Stadt 2011 mehr als ein paar Blumen. Städtebauliche Veränderungen wirken bis heute nach – etwa am Schloss. Dort wanderten die Parkplätze davor in die neu errichtete Tiefgarage, die Fläche zum Rhein, die bis dahin brachlag, wurde zum Park. Den Tourismus in Koblenz hat die Buga 2011 nachhaltig angekurbelt – auch 2029?