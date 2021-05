Am 14. März ist in Rheinland-Pfalz der neue Landtag gewählt worden. In einer Serie stellt die RZ die Abgeordneten aus dem Kreis MYK und aus Koblenz vor, die erstmals in den Mainzer Landtag eingezogen sind – heute Peter Moskopp (CDU) aus dem Wahlkreis 10 (Bendorf/Weißenthurm).