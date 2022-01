Corona hin oder her. Therese Kreuter hat oft Gäste – viele Gäste, und das ganz ohne Verletzung der geltenden Regeln für Zusammenkünfte in Innenräumen. Einerseits liegt das daran, dass die Gäste es nur sehr selten bis nie über die Türschwelle in Niederwerth schaffen, andererseits aber auch, weil Vögel nicht wirklich als Besuch gelten. Heißt: Wer Vögel in seinem Garten willkommen heißt, darf das auch in der Pandemie.