RZ-Kommentar: „Den Durchblick behalten“

Ein Jahr neigt sich dem Ende zu, in dem wir manchmal montags nicht wussten, welche Corona-Warnstufe am Samstag gelten wird. Kann man noch spontan mit dem Kind oder der Oma eine Hose kaufen, oder muss man sich wieder für einen Termin anmelden? Geht es zurück ins Homeschooling, oder dürfen Schüler weiter im Klassenraum lernen? Mit Maske oder ohne? Welche Quarantäneregel gilt eigentlich grade? Und zählen Geimpfte jetzt bei Treffen mit, oder nicht? Ich weiß nicht mehr, wie oft die Indikatoren und Grenzen für Beschränkungs- und Lockerungsstufen bundes- oder landesweit und kommunal umgestellt wurden. Als Journalistin war dies ein anstrengendes, herausforderndes und spannendes Jahr. Denn selten war es so relevant, unabhängig und tagesaktuell zu recherchieren und zu berichten. Wichtig ist, den Durchblick zu behalten – und das natürlich auch im nächsten Corona-Jahr.

