Koblenz

Rund ums Buch: Koblenz liest im Juli „Sophia, der Tod und ich“

i Rund um den Roman „Sophia, der Tod und ich“ von Thees Uhlmann sind im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Koblenz liest ein Buch“ in diesem Monat viele Veranstaltungen geplant; Lesungen von Schauspielern, Zaubertricks und eine Filmvorführung sind nur einige davon. Foto: Sven Hoppe/dpa/dpa

Noch bis zum Samstag, 20. Juli, findet die vierte Auflage der Veranstaltungsreihe „Koblenz liest ein Buch“ statt. In diesem Zeitraum wird der Roman „Sophia, der Tod und ich“ von Thees Uhlmann, ein temporeicher, hochkomischer, berührender Roman über all das, was im Leben wirklich zählt, zum Stadtgespräch sowie zum Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen und Aktionen.